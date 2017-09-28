الحكومة تنظّم احتفالاً فنياً وخطابياً في عدن بمناسبة الذكرى الـ55 لثورة «26 سبتمبر»

نظمت الحكومة اليمنية اليوم الخميس حفلاً فنياً وخطابياً في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة (جنوبي اليمن)، بمناسبة الذكرى الـ55 لثورة «26 سبتمبر»، التي قامت ضد حكم الائمة في شمال اليمن.

ويأتي ذلك رغم مرور يومين على الذكرى الثورية دون احتفاء بالمدينة الجنوبية.

ورغم الزخم الشعبي الذي رافق احتفالات اليمنيين بالذكرى، إلا أن الجنوبيين - وخصوصاً من أنصار الحراك الجنوبي - استقبلوها ببرود، حيث يزعمون أن ثورة «26 سبتمبر» تخص الشماليين فقط.

واحتفال اليوم الذي نظمته الحكومة في قاعة فسيحة، خلا من العروض العسكرية والكرنفالية التي ارتبطت بذكرى سبتمبر.

وقال رئيس الحكومة في خطاب مطول، نقلته وكالة الأنباء الحكومية «سبأ»، إن الجمهورين صامدين على الأرض.

وأضاف «ما يزال الشعب يرفض العودة إلى ماضي بغيض عنصري وسلالي ممقوت وعندما تدخل الإيرانيون لنصرة الميليشيا الانقلابية، هب العرب بقيادة المملكة وبقرار تاريخي وشجاع ونادر في تاريخ الأمة لمنع هذا التدخل، ووقف المد العنصري الإيراني في المنطقة».

وخاطب الحوثيين الذين يعتبرون امتدادً لحكم الائمة الذي ثار عليه اليمنيين في عام 1962، إنه «نقولها لكم أيها المتمردون الانقلابيون لن تذهب دماء الزبيري وعلي عبدالمغني وتضحيات النعمان والإرياني ومحمد علي عثمان وغيرهم من قادة الثورة سدى».

وأضاف «سننتصر لهؤلاء ولشهداء ثورة ١٩٤٨ وحركة ١٩٥٥ وكل ثوار سبتمبر وأكتوبر الذين شقوا طريقاً صعباً نحو النور. نحو الخلاص الذي حققته ثورة السادس والعشرين من سبتمبر».

وقال بن دغر في خطابه، «تعلموا يا دعاة الخرافة والكذب، من هذه الاحتفالية من هذه المناسبة أمراً واحداً فقط أن شعبنا بوعيه الوطني، وثقافته الممتدة جذورها عبر التاريخ يفرق بين الثورة والادعاء بالثورة، لذلك رأيتم كيف احتفلت جماهير ٢٦ سبتمبر بالمناسبة».

وتخلل الحفل العديد من الفقرات الفنية والغنائية والمعزوفات الوطنية استلهتها فرقة الإنشاد بوصلة إنشادية بعنوان إكليل النصر، للفنانة القديرة أمل كعدل، وفنانين آخرين.