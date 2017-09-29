شركة عقارية تشكو تعرض مشاريعها للإعتداء والتخريب من قبل نافذين في عدن

شكت شركة تستثمر في المجال العقاري تعرض مشاريعها في عدن للبسط والتخريب من قبل مسلحين خارجين عن القانون.

وفي رسالة وجهتها شركة المشولي السعودية للتنمية العقارية والاستثمار إلى كل من رئيس الوزراء الدكتور أحمدعبيد بن دغر وعبدالعزيز المفلحي محافظ العاصمة عدن ناشدتهم حماية مشروعها السكني (أبراج طيبة) الذي قالت إنه تعرض لاعتداءات متكررة من قبل شخص يتزعم مجموعة مسلحة ويستخدم نفوذه للاعتداء على ارضية المشروع وخزانات المياه وشبكة الصرف الصحي وتهديد الحراسات وترويع الساكنين باستخدام اطقم امنية وقوات من مكافحة الارهاب، بحسب الشكوى.



وذكرت الرسائل الموجهة لكل من رئيس الحكومة ومحافظ العاصمة أن عمليات التهديدات ومحاولات الاعتداء ماتزال قائمة وتنذر بتوقف العمل في المشروع الاستثماري السكني المرخص له من قبل المنطقة الحرة بعدن والواقع في منطقة كابوتا مديرية المنصورة.



وطالبت الرسائل الجهات المسؤولة القيام بواجبها في حماية الاستثمار الخارجي وتشجيع الاستثمار في المنطقة الحرة بعدن وحمايته من الخارجين عن القانون.



وكانت رسالة موجهة من المنطقة الحرة عدن الي مدير الامن العميد شلال شائع طالبته بسرعة التدخل وحماية المشروع الاستثماري السكني من البسط والاعتداء.

