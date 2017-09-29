أحزاب سياسية في تعز تطالب المحافظ المعمري بالعدول عن استقالته

طالبت أحزاب سياسية في تعز المحافظ المستقيل علي المعمري بالعدول عن استقالته كما طالبت الرئيس بعدم قبول الإستقالة.

وقالت إن المحافظ المعمري شخصية توافقية حظيت بموافقة وقبول ودعم كافة الأحزاب السياسية في تعز حين تعيينه.

وكان المحافظ علي المعمري قد استقال يوم الثلاثاء الماضي من موقعه كمحافظ وقدم المبررات والأسباب التي دفعته إلى ذلك والتي كان أبرزها العراقيل التي واجهها في عمله وما وصفه بالخذلان الذي يمارس ضد تعز، وعدم وجود إرادة حقيقية لاستكمال تحرير المحافظة وتقديم الدعم الكافي لتمكين المؤ»سات من القيام بأعمالها.

وأشادت الأحزاب المنضوية في تكتل "اللقاء المشترك" في بيان أصدرته مساء الخميس بما بذله المحافظ المعمري من "جهود في تفعيل مؤسسات ومكاتب الدولة في المحافظة، وفي توفير مواد الإغاثة للمواطنين والأدوية للمرضى وفي العناية بالجرحى وتسفيرهم، وفوق ذلك لعب دوراً محورياً في تأسيس الجيش الوطني وإعادة بناء الشرطة والأمن وفي دعم تلك المؤسسات العسكرية والأمنية حتى تمكنت من القيام بواجبها في تحرير مدينة تعز و السعي لضبط الأمن فيها".

ودعت الأحزاب رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة الشرعية إلى "رفض استقالة المحافظ علي المعمري وتذليل كافة الصعوبات التي تعرقل جهوده في خدمة المحافظة وتوفير الدعم الذي يحتاجه أبناء المحافظة وجيشها الوطني وجرحاها بما يمكنهم من التغلب على كل المعاناة والخروج إلى بر الأمان".