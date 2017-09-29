تشييع خمسة حوثيين في وشحة حجة ووصول 18 جثة إلى أحد مشافي الحديدة

شيع الأهالي بمديرية وشحة محافظة حجة شمال غرب اليمن خمسة من أبنائهم قتلوا في يوم واحد وهم يخوضون القتال في صفوف الحوثيين.

وحسب ما نشره إعلام مليشيات الحوثيين فإن خمسة من أبناء مديرية وشحة، أربعة منهم من عائلة واحدة قتلوا أمس الأول الأربعاء في جبهة ميدي وهم يقاتلون في صفوف المليشيات.



وتشهد جبهة ميدي اشتداد المعارك فيها خلال الأيام الأخيرة وتتكبد مليشيات الحوثي خسائر كبيرة في العتاد والأرواح جراء المواجهات وتعرض مقاتليها لغارات طيران التحالف العربي.



من جانب آخر استقبل أحد مشافي مدينة الحديدة غرب اليمن فجر اليوم الجمعة 18 جثة لمقاتلين حوثيين وثمانية مصابين كانوا يقاتلون في صفوف المليشيات في جبهة الساحل الغربي.



وأشار المصدر إلى أن القتلى والمصابين قادمين تحديداً من منطقة يختل والهاملي وسقطوا في مواجهات مع القوات الحكومية.



المصدر أونلاين يعيد نشر أسماء القتلى الذين تم تشييعهم في وشحة حجة:



محمد علي العبيدي

علي صالح مجلي القطيب

محمد علي مجلي القطيب

محمد يحيى عصب القطيب

مجاهد خالد مصلح القطيب