القوات الحكومية تسيطر على ثكنة عسكرية للحوثيين شمال الجوف والتحالف يشن غارات مكثفة

سيطرت القوات الحكومية والمقاومة الشعبية بإسناد من قوات التحالف العربي بقيادة السعودية على ثكنة عسكرية لمليشيا الحوثيين وقوات صالح شمال محافظة الجوف (شمال شرقي اليمن)، بعد معارك عنيفة.

وقال مصدر عسكري لـ«المصدر أونلاين» إن قوات اللواء الأول حرس حدود التابعة للقوات الحكومية تمكنت من السيطرة على موقع «الغريميل» العسكري وأحرزت تقدماً تحت غطاء من مقاتلات التحالف العربي شمال منطقة اليتمة الواقعة شمال شرق مديرية خب الشعف.

واضاف المصدر ان القوات الحكومية تقدمت باتجاه منطقة «اليتمة» بنحو 15 كيلو متراً من الجهة الجنوبية, وانه لا يفصلها عن الخط الدولي سوى سبعة كيلومترات، وان معسكر الأجاشر الذي يسيطر عليه الحوثيون وقوات صالح بمديرية اليتمة أصبح تحت مرمى القوات الحكومية.

يذكر ان موقع الغريميل العسكري كانت تتمركز فيه كتيبة تابعة لقوات حرس الحدود قبل ان تجتاح مليشيات الحوثي وقوات صالح المدن والمعسكرات في مختلف المحافظات اليمنية قبل أكثر من ثلاثة أعوام.

وفي سياق متصل، قالت مصادر إن مقاتلات التحالف العربي شنت خلال اليوم الجمعة غارات مكثفة على مواقع وآليات تابعة لمليشيا الحوثيين في المناطق الشمالية لمديرية «خب والشعف» بالقرب من الحدود مع السعودية.

وأضافت ان عشرات من الحوثيين سقطوا بين قتيل وجريح، وأن الجثث والجرحى نقلوا إلى المساجد والمراكز الطبية في منطقة «اليتمة».