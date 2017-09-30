«بحاح» يهاجم الحكومة ويصفها بـ«الشرعية المهترئة» ويُبشر بمجلس عسكري جنوبي

هاجم نائب الرئيس السابق خالد بحاح الذي شغل أيضاً رئاسة الحكومة اليمنية، الحكومة الحالية للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، ووصفها بـ«الشرعية المهترئة».

وقال بحاح في تغريدات نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن «التصريحات الرسمية النزقة بدعوة دمج قوات غير مرغوبة، ربما تسرع بالإعلان عن المجلس العسكري الجنوبي».

وأضاف إن تلك التصريحات «هروب ما تبقى من شرعية مهترئة».

وفي تغريدة أخرى، قال إن إعفاء الرئيس هادي، «أربعة محافظين (عدن، شبوة، حضرموت، سقطرى) بصورة هوجاء، نتج عنه المجلس الانتقالي الجنوبي، وعدم عودة خيط الشرعية الى عدن».

وجاء هجوم بحاح على الحكومة بعد يوم واحد من تصريحات رئيس الحكومة أحمد بن دغر، على ضرورة دمج جميع القوات، تحت لواء القوات الحكومية.