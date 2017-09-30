توسع دائرة المعارك غربي تعز وشمالي لحج ومقتل قيادي حوثي في حرض

قال مصدر عسكري إن دائرة المعارك والقصف المدفعي توسعت، بين القوات الحكومية من جهة والحوثيين وقوات صالح من جهة أخرى، اليوم السبت، غربي محافظة تعز (جنوب غربي اليمن) وشمالي محافظة لحج (جنوبي).

وذكر المصدر لـ«المصدر أونلاين»، إن المعارك دارت في منطقة الهاملي شمال موزع، والمناطق الجبلية قرب مفرق موزع مقبنة.

وأكد سقوط 4 قتلى و5 جرحى في صفوف الحوثيين، وفي المقابل، قُتل جنديان وأصيب ثالث من القوات الحكومية.

في السياق، تجدد القصف المدفعي والصاروخي بين القوات الحكومية والحوثيين في كهبوب غرب مديرية المضاربة شمال غرب لحج.

من جهة، قُتل مسؤول التجنيد التابع للحوثيين محمد علي حسن حاج مع مسلحين آخرين بالمعارك الدائرة في جبهة حرض (شمال غربي اليمن).

وقال المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة، في تدوينة على صفحته بموقع «فيسبوك»، إن الحاج هو المسؤول الأول عن تجنيد صغار السن بمدينة حجة، والزج بهم إلى معارك حرض وميدي.

وأشار إلى أن الحاج هو نجل القيادي المؤتمري بمدينة حجة، وعضو اللجنة الدائمة بالمؤتمر.