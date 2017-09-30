الصحة العالمية: ارتفاع حالات الوفاة بالكوليرا في اليمن إلى 2127 حالة

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم السبت، إن حالات الوفاة بوباء الكوليرا في اليمن، ارتفعت إلى 2127 حالة، وإصابة 767 ألفاً و524 حالة، منذ 27 أبريل الماضي.

وذكرت المنظمة في تقرير لها، إنها «سجلت 767 ألفا و524 حالة يشتبه في إصابتها بوباء الكوليرا، مع رصد 2127 حالة وفاة، في 22 محافظة يمنية من أصل 23، وفي 304 مديريات من أصل 333».

وما تزال محافظة الحديدة (غربي اليمن) تتصدر المناطق الموبوءة بأكثر من 100 ألف حالة إصابة، فيما تقف محافظة حجة (شمالي غرب) على قمة هرم الوفيات بـ398 حالة.

وأفاد التقرير بأن «محافظة سقطرى (جنوب شرق) هي الوحيدة التي لم تشهد انتشارا لهذا الوباء».