مقتل قيادي ميداني حوثي وأحد مرافقيه بكمين للمقاومة في محافظة البيضاء

قُتل قيادي بارز في جماعة الحوثيين وأحد مرافقيه اليوم السبت، بكمين لنصبه عناصر المقاومة في مديرية الصومعة بمحافظة البيضاء (وسط اليمن)، حسبما قال مصدر عسكري.



وذكر المصدر لـ «المصدر أونلاين»، إن القيادي الحوثي «أبو عابد»، وهو المسؤول عن مناطق ذي مضاحي، والمسحر، والجميمة، وشاردة بمديرية الصومعة، وأحد مرافقيه قًتلا في منطقة ذي مضاحي.

ولم يورد المصدر مزيد من التفاصيل.



ونفذت المقاومة في جبهة الحازمية خلال الأيام القليلة الماضية، عدة عمليات نوعية استهدفت الحوثيين بمديريتي الصومعة ومكيراس، وكبدتهم خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.