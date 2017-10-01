رغم حديثه في وقت سابق بأنه سيعود إلى عدن.. الرئيس «هادي» يصل إلى الرياض

قالت وكالة الأنباء الحكومية «سبأ»، إن الرئيس عبدربه منصور هادي عاد إلى مقر إقامته المؤقت في العاصمة السعودية الرياض، بعد زيارته لأمريكا والمشاركة في الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكان الرئيس هادي التقى بالرئيس الأميركي دونالد ترامب وأمين عام الامم المتحدة انطونيو غوتيريش.

وبحسب الوكالة فإنه «عقب استكمال برنامجه وأنشطته الرسمية، توجه فخامة الرئيس الى مدينة كليفلاند الامريكية لإجراء الفحوصات الطبية المعتادة والتي تكللت بالنجاح».

وكان الرئيس هادي قال إنه سيعود إلى العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي اليمن)، عقب عودته من الولايات المتحدة وحضوره أعمال الجمعية العامة، حسب حوار له مع صحيفة «القدس العربي».

وجاء ذلك، بالتزامن مع تقارير إعلامية تتحدث عن أن دولة الإمارات وهي القوة الثانية الفاعلة في التحالف العربي الذي تقوده السعودية، منعت الرئيس هادي من العودة إلى عدن.

