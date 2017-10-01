سلطات شبوة تحيي الذكرى الـ55 لثورة «26 سبتمبر» رغم معارضة موالين للحراك

نظمت السلطات المحلية في محافظة شبوة (جنوب شرقي اليمن)، اليوم الأحد، احتفالاً بالذكرى الـ55 لثورة «26 سبتمبر»، رغم معارضة الموالين للحراك الجنوبي.

وقال مصدر محلي لـ«المصدر أونلاين»، إن المحافظ اللواء علي بن راشد وعدداً من المسؤولين المحليين حضروا الاحتفال، الذي أُقيم في مدينة عتق مركز المحافظة.

وقًدم في الاحتفال رقصات شعبية وفلكلورية، بالإضافة إلى كلمات رسمية عن المحافظة تُعبّر عن عظمة الثورة اليمنية، التي أطاحت بحكم الائمة في العام 1962.

وأمنّت قوات النخبة الشبوانية (حديثة التأسيس) الاحتفال، في الوقت الذي حاول الموالين للحراك إفشاله.

وجاء ذلك بعد يوم واحد من حملة أمنية لقوات النخبة التي عملت على منع حمل السلاح في مدينة عتق، وعدد من مديريات المحافظة التي ما تزال تشهد اضطرابات أمنية.