جماعة الحوثيين تحقق مع 10 صحفيين في صنعاء بتهمة مساندة «العدوان»

تبدأ جماعة الحوثيين يوم غد الاثنين، التحقيق مع 10 صحفيين مختطفين في سجونها بالعاصمة صنعاء، بتهمة مساندة «العدوان» التحالف العربي الذي تقوده السعودية، حسبما قالت مصادر حقوقية.

وقال المحامي عبدالمجيد صبره على صفحته بموقع «فيسبوك»، وهو أحد المحامين في قضية الصحفيين المختطفين، فإن وكيل النيابة الجزائية المتخصصة، أخبر المحامين بأنه سيتم التحقيق مع 10 من الصحفيين المعتقلين منذ عامين.

وأضاف إن وكيل النيابة أخبرهم بأن الزيارة ممنوعة عنهم (الصحفيين)، من تاريخ إحالتهم للنيابة، العاشر من يوليو الماضي حتى اليوم، وما تزال ممنوعة.

وذكر المحامي إنه «كان من الواجب على النيابة سرعة اﻹطلاع على ملفاتهم بمجرد إحالتهم إليها وتفرج عنهم مباشره لبطلان كل الاجراءات السابقة على اﻹحالة».

وأشار إلى أن قرار الإفراج كان هو المآل الحتمي لقضيتهم، خصوصا وأن اعتقالهم كان بسبب آرائهم والذي يعد مخالفة دستورية لحقهم في التعبير.