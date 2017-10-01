الداخلية تجمد مرتبات منتسبيها في تعز والأخيرين يطالبون مدير الأمن بالتدخل

شكا موظفو وزارة الداخلية بمحافظة تعز (جنوب غربي اليمن)، وآخرون التحقوا بالقوات الحكومية، تجميد وزارة الداخلية صرف مرتباتهم بعد أيام على تحويلها عبر مصرف «الكريمي» بمحافظة تعز.

وأبلغ مسؤول أمني في تعز «المصدر أونلاين»، إن مصرف الكريمي توقف عن صرف مرتبات الضباط والأفراد من منتسبي وزارة الداخلية بعد أربعة أيام على بدء صرفها، بعد أن كان الصرف مقتصراً على مصرف «الكريمي» في منطقة المسبح.

وتواصل «المصدر أونلاين»، مع ثلاثة ضباط أمن في تعز، فأكدوا أنهم لم يتمكنوا من استلام مرتباتهم التي تم تحويلها منتصف شهر سبتمبر الماضي، وقبل صرف رواتب موظفي المحافظة في القطاعات الأخرى.

وأكد المسؤول أن المصرف أبلغهم بسحب المرتبات، وتواصلوا مع اللجنة المعنية بصرف المرتبات فأبلغتهم أن أمر التجميد جاء من الوزارة في عدن وإلغاء التجميد لن يتم إلا بتوجيهات منها، وبناء على طلب من مدير أمن محافظة تعز.

وفي سياق متصل علم «المصدر أونلاين»، إن مصرف الكريمي أتاح لموظفي محافظة تعز استلام مرتباتهم من خارج المدينة.

وأبلغ مدرسون في مديريتي ماوية والتعزية والدمنة، أنهم استلموا مرتباتهم من منطقة الحوبان ومفرق ماوية والراهدة والدمنة، وأتيح للموظفين استلام مرتباتهم من خارج محافظة تعز بما في ذلك من العاصمة صنعاء.

وأشاروا أنهم استلموا مرتباتهم كاملة بدون أي خصميات باستثناء رسوم التحويل التي تقدر بنحو 500 ريال.

لكن موظفي وزارة الداخلية أكدوا أن صرف مرتباتهم كان مقيداً بمصرف «الكريمي» في منطقة المسبح، لبضعة أيام قبل أن يتم تجميد الصرف وسحب المرتبات فيما كان أغلبية الموظفين لم يستلموا مرتباتهم بعد.

وطالبوا مدير أمن محافظة تعز محمد المحمودي بإطلاق رواتبهم، ومخاطبة وزارة الداخلية في العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي اليمن)، بصرفها.