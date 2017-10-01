هجوم مسلح على موكب قائد عسكري في عدن والمحافظ يوجه بفتح تحقيق عاجل

هاجم مسلحون مجهولون مساء اليوم الأحد، موكب قائد كتائب «سلمان الحزم» العميد قاسم الجهوري، في منطقة التواهي بمدينة عدن، العاصمة المؤقتة (جنوبي اليمن)، ما أدى إلى إصابته بشكل بالغ ومقتل شقيقه.



وقال مصدر أمني لـ«المصدر أونلاين»، إن المسلحين اطلقوا وابل من النيران باتجاه الموكب، ثم لاذوا بالفرار، بينما أُصيب الجهوري وعدد من مرافقيه ومقتل شقيقه صبري.



في السياق، وجه محافظ عدن عبدالعزيز المفلحي، مدير شرطة عدن اللواء شلال علي شائع، بفتح تحقيق عاجل وتقديم الأفراد المتورطين في الحادث، لمحاكمة عاجلة في غضون 24 ساعة.



وطالب بتقديم تقرير شامل وتسليم الجُناة والكشف عن الجهة التي أعطتهم الأوامر بإطلاق النار، لمحاسبتهم ولينالوا جزائهم القانوني والعادل.



وشدد على عدم التهاون مع الجُناة وضرورة ضبط النفس، وإحالة القضية إلى الجهات المعنية والمختصة لتأخذ العدالة مجراها وفقاً للقانون.