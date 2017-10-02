برنامج الغذاء العالمي في اليمن يقول إنه لن يتهاون مع تدخل المسلحين في أعماله

قال المدير القطري لبرنامج الغذاء العالمي في اليمن ستيفن اندرسون، إن البرنامج لن يتهاون في مسألة تدخل الجماعات المسلحة في عمله، بمراكز توزيع المساعدات الإغاثية في اليمن.

وأضاف في رسالة وجهها لوزير الإدارة المحلية في الحكومة اليمنية عبدالرقيب فتح، نقلتها وكالة الأنباء الحكومية «سبأ»، إنه «يجب أن يتمتع البرنامج وشركاؤه باستقلالية تشغيلية كاملة سواء في اختيار الشركاء أو في عملية توزيع المساعدات».

وقال اندرسون إن البرنامج كثّف من رقابته حول ضمان ألا تتعرض المساعدات الإغاثية للنهب، من قِبل المسلحين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين وقوات صالح.

وأشار إلى أنه جرى «الكشف عن أي حوادث من هذا النوع، واتخاذ الإجراءات التصحيحية حيالها، ولقد قدمنا مؤخراً عرضاً مفصلاً لكبير المسئولين الاقتصاديين في سفارة اليمن بواشنطن حول الجهود التي نبذلها للرقابة على توزيع المساعدات».

وبحسب اندرسون فإن البرنامج عدل خطة النقل والامداد الخاصة بإرسال المساعدات الغذائية إلى محافظة تعز (جنوب غربي اليمن)، القادمة من العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي اليمن).

وأضاف «كما قام (البرنامج) برفع إنتاجية الطحن في عدن حتى نتمكن من توزيع المزيد من دقيق القمح بناء على المقترحات المقدمة من قبل اللجنة العليا للإغاثة».

وأوضح إنه بناءً على مطالبة الحكومة اليمنية لتفعيل المكاتب الأممية في عدن، فإن البرنامج قام بزيادة تواجده إلى ما يقرب من 6 موظفين دوليين و35 موظفاً محلياً، وإنه ونائبه ملتزمان بزيارة عدن كل شهر.

وقال إن برنامج الأغذية العالمي يؤكد التزامه بمساعدة الشعب اليمني والعمل مع الحكومة اليمنية.