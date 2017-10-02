الحوثيون يفرجون عن صحفي اُختطف قبل نحو شهر ونصف جنوبي تعز

أفرج مسلحو جماعة الحوثيين والقوات الموالية لصالح مساء أمس الأحد، عن الصحفي عبدالرحيم محسن الذي اُختطف أواخر أغسطس الماضي في محافظة تعز (جنوب غربي اليمن).

وقال نبيل الأسيدي وهو عضو نقابة الصحفيين اليمنيين، إن مسلحي الجماعة أفرجوا عن محسن، ف الوقت الذي تطالب النقابة بالإفراج عن بقية الزملاء الصحفيين المختطفين.

وكان محسن قد نُقل إلى سجن الأمن السياسي وتعرض لصنوف مختلفة من التعذيب.

وبحسب مصادر فإن الإفراج عن محسن جاء بعد تدخل وساطات من أسرته لدى الحوثيين في مديرية الصلو جنوب محافظة تعز، التي اًختطف فيها محسن.