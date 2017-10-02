إضراب سائقي شاحنات البضائع في طريق تعز وعدن احتجاجاً على ارتفاع الضرائب

ينفذ سائقو شاحنات نقل البضائع إضراباً اليوم الاثنين أسفل هيجة العبد في مديرية المقاطرة، للتنديد بتزايد نقاط جباية الضرائب بين مدينة تعز (جنوب غربي اليمن) ومحافظة لحج (جنوبي).

وقال عدد من سائقو الشاحنات لـ«المصدر أونلاين»، إن نقاط تابعة لجماعات مسلحة رفعوا الضرائب عليهم ومنعوا وصولهم إلى مدينة تعز، عبر الطريق الأوحد الرابط بين عدن والمحافظة.

وبحسب المحتجين، تفرض نقطة مسلحة تابعة لعبده سالم في هيجة العبد، ونقطة بني غازي في التربة التابعة للشيخ عارف جامل وكيل محافظة تعز، مبالغ تصل إلى 10 آلاف على الشاحنة.

من جهة أخرى، هاجمت عصابة مسلحة نقطة يفرس التابعة للواء 35 مدرع.

وكانت النقطة التابعة للواء 35 ألقت القبض أمس الاثنين، على عصابة نهبت مصرف في منطقة البيرين بمديرية المعافر جنوب تعز.