مصادر: الحوثيون قصفوا مقر اللواء 17 بتعز في الوقت الذي تواجد به وفد حكومي

قالت مصادر عسكرية اليوم الاثنين، إن مسلحي جماعة الحوثيين وقوت صالح قصفوا مقر اللواء 17 مشاة جنوب غربي مدينة تعز (جنوب غربي اليمن)، في الوقت الذي تواجد وفد حكومي يزور المدينة.

وذكرت المصادر لـ«المصدر أونلاين»، إن أربع قذائف سقطت في محيط مقر اللواء اثناء تواجد وزير الخدمة المدنية عبد العزيز جباري، ووزير الادارة المحلية عبد الرقيب فتح ووكيل وزارة النفط شوقي المخلافي، وقائد المحور العسكري اللواء خالد فاضل وقائد اللواء 17 اللواء عبد الرحمن الشمساني، وقائد عمليات اللواء عبده حمود الصغير.

وأضافت إن القذيفة سقطت أمام مقر اللواء.

وفي أول تعليق رسمي على القصف، قال وزير الإدارة المحلية عبدالرقيب فتح على صفحته بموقع «فيسبوك»، إنه «بحمد الله زرنا المواقع المتقدمة لجبل هان، وقابلنا الرجال هناك، وعدنا سالمين رغم سقوط عدد من القذائف».

وأضاف «لا صحة لكل الأخبار التي تروجها الميليشيات باستشهادنا رغم أنها أمنية ان نستشهد في تعز».

وكان الوفد الحكومي قد زار المواقع المتقدمة في جبل هان غرب تعز، كما شارك في الحفل الفني والخطابي الذي أقامه اللواء 17 مشاة بمناسبة ذكرى ثورة «26 سبتمبر» المجيدة.

كما زار جبل هان غربي مدينة تعز، والالتقاء بقوات اللواء المرابطين في قمة الجبل، والاستماع لهم.