تقدم للقوات الحكومية في الجوف ومقتل 5 من قادة الحوثيين بغارة في حرض

سيطرت القوات الحكومية اليوم الاثنين، على مواقع عسكرية لمسلحي جماعة الحوثيين والقوات الموالية لصالح في مديرية المصلوب بمحافظة الجوف (شمال شرقي اليمن).

وقال مصدر عسكري لـ«المصدر أونلاين»، إن الحوثيين انسحبوا من منطقة الساقية شرقي المديرية، إثر هجوم القوات الحكومية، ومقتل وإصابة عدد منهم، دون ذكر حصيلة محددة.

وأضاف إن الهجوم أدى إلى تدمير عربة (طقم) ومدرعة للحوثيين، في الوقت الذي شنت مقاتلة للتحالف العربي الذي تقوده السعودية غارة جوية استهدفت تعزيزات للحوثيين.

وفي صرواح غربي محافظة مارب (شرقي اليمن)، تجددت المعارك بين الطرفين في جبهة هيلان، تزامناً مع غارات لمقاتلات التحالف، حسب موقع «سبتمبر نت» الناطق باسم القوات الحكومية.

وقال إن المعارك اندلعت «عقب محاولات عناصر المليشيا الانقلابية التسلل إلى مواقع الجيش، إلا أن أبطال الجيش الوطني تمكنوا من إفشال محاولة التسلل بعد تكبيدهم قتلى وجرحى».

إلى ذلك، دمرت المقاتلات تعزيزات وعتاد عسكري للحوثيين، واستهدفت بـ13 غارة عربات ومواقع مسلحة.

في السياق، لقي خمسة من القيادات الميدانية للحوثيين وقوات صالح مصرعهم بغارة جوية لمقاتلات التحالف، استهدفت تجمعاً لهم في جبل أبو النار شرق مديرية حرض (شمال غربي اليمن).

ونقل الموقع عن مصادر قولها، إن «من أبرز القادة الذين لقوا مصرعهم حيدر ردمان قائد محور الحدود، وهو أحد قيادات الصف الأول في جماعة الحوثي، وهو من طلاب حسين الحوثي مؤسس الجماعة».

وأضافت المصادر إن من بين القتلى «نائب المحور المدعو أبو هاشم اللاحجي، والمدعو أبو محمد الحاكم مشرف مربع قطاع الجمارك بجبهة حرض، والمدعو أبو هاشم مشرف قطاع وادي بن عبدالله بجبهة حرض، والمدعو أبو حسن الأحوس قائد مجموعات التدخل السريع بجبهة حرض».