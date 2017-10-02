الحوثيون يخطفون صحفياً موالياً لـ«صالح» عقب اقتحام منزله والاعتداء على ابنته وزوجته

خطف المسلحون الحوثيون اليوم الاثنين، صحفياً موالياً للرئيس السابق علي عبدالله صالح بعد أسبوع من الإفراج عنه، إثر انتقاد الأخير فساد الجماعة المسلحة التي تسيطر مع قوات صالح على العاصمة صنعاء وعدد من محافظات البلاد.

وقالت وكالة الأنباء الحكومية «سبأ»، إن الحوثيين خطفوا الصحفي كامل الخوذاني بعد اقتحام منزله والاعتداء على أسرته وإطلاق الرصاص الحي على ابنته الكبرى، وإصابتها بإصابة بليغة نُقلت على إثرها للعناية المركزة.

ونقلت عن شهود عيان قولهم إن «عملية الاقتحام رافقها إطلاق نار كثيف، أعقبه اعتداء على أفراد أسرة الخوذاني قبل اختطافه إلى مكان مجهول».

وأضاف الشهود إن الحوثيين اعتدوا على زوجة الخوذاني.

وقبل ذلك، كان الحوثيون قد حاصروا منزل الخوذاني بأطقم مسلحة، فيما تسببت عملية الاقتحام بحالة من الخوف والفزع لدى سكان الحي الذي يقطنه.