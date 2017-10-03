الحكومة تطالب جميع الأطراف في تعز توريد موارد المحافظة إلى البنك المركزي

طالبت الحكومة اليمنية جميع الأطراف في محافظة تعز (جنوب غربي اليمن)، اليوم الاثنين، بتوريد كل إيرادات المحافظة إلى البنك المركزي وبإشراف مكتب وزارة المالية.

جاء ذلك، خلال لقاء نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية والتأمينات عبد العزيز جباري مع وكلاء المحافظة، ومكتب المالية والمكاتب والمؤسسات والمصالح الإيرادية بالمحافظة.

ووجه جباري بتحصيل وتوريد الموارد بقسائم تحصيل صادرة عن وزارة المالية بالعاصمة المؤقتة عدن (جنوبي اليمن)، وإلغاء كافة القسائم السابقة والمطبوعة من قبل بعض الجهات والمديريات.

وقال جباري «جرائم المال العام لا تسقط بالتقادم، مؤكد بأن الحساب والعقاب سيطال كل مسؤول بدد أموال الدولة».

من جانبه، قدم مدير عام مكتب المالية بالمحافظة محمد عبد الرحمن السامعي صورة عامة عن موارد المحافظة، موضحاً كيف يتم تحصيلها وتوريدها وانفاقها بطرق مخالفة للقانون.

وشدد على أهمية فتح فرع البنك المركزي، لضمان انتظام الجوانب المالية وفق للقانون وبما يضمن إحالة المخالفين للمحاسبة وفق لما يقرره القانون.