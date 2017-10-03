بعد تورطه في قضايا فساد.. السفارة اليمنية في ماليزيا توقف المستشار الثقافي عن العمل

أوقفت السفارة اليمنية في ماليزيا اليوم الثلاثاء، المستشار الثقافي رشدي الكوشاب عن العمل، إثر تورطه في قضايا فساد، ووجهت خطاباً لوزارة الخارجية بتحويله للتحقيق في أقرب وقت.

وقالت السفارة في مذكرات رسمية اطلع عليها «المصدر أونلاين»، إن الكوشاب تورط في استخدام مخصصات العشرات من الطلاب المبتعثين الدارسين في ماليزيا لصالح طلاب ليست لديهم منح دراسية من الدولة واستلام مبالغ مالية منهم.

وأضافت غن ذلك جرى رغم معاناة الطلاب المبتعثين من توقيف حساباتهم بسبب عدم قدرة الدولة على سداد مستحقاتهم.

كما وجهت السفارة اليمنية خطابات الى كل الجامعات الماليزية والبنوك بإيقاف توقيع المستشار الثقافي الكوشاب وعدم التعامل معه.

وتأتي هذه الخطوة من السفارة في ظل اشكاليات كبيرة يمر بها الطلاب اليمنيين المبتعثين في العديد من الدول بسبب تأخر مستحقاتهم للأرباع والرسوم.