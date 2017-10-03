القوات الحكومية تسيطر على 4 مواقع في محور البقع بمحافظة صعدة

سيطرت القوات الحكومية على مواقع جديدة بمحور البقع شمال محافظة صعدة، معقل جماعة الحوثيين (أقصى شمال اليمن)، بعد مشعارك عنيفة ضد مسلحي الجماعة وقوات صالح، مساء أمس الاثنين.

ونقل موقع «سبتمبر نت» الناطق باسم الجيش عن مصدر عسكري قوله، إن لواء الفتح التابع للقوات الحكومية خاض معارك عنيفة ضد الحوثيين في جبهة ثأر صلة، وسيطر على أربعة مواقع.

وأضاف «المواقع هي تبة العصيد ومواقع الشطيبات، وتقع على مشارف كتاف، إضافة إلى موقع كان قد سيطر عليه الانقلابيون الاسبوع الماضي».

وأشار إلى أن الجنود سيطروا خلال العملية العسكرية على أسلحة للحوثيين بينها قذائف آر بي جي وصواريخ لو، وأسلحة شخصية.