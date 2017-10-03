«هادي» يلتقي في الرياض سفيرا واشنطن ولندن لبحث مساع السلام في اليمن

قال الرئيس عبدربه منصور هادي اليوم الثلاثاء، إن الحكومة تجدد تأكيدها على السلام ووقف الحرب وفق المرجعيات الثلاث الأساسية، باعتبار ذلك الخيار الأوحد والدائم، في الوقت الذي تحاول الأمم المتحدة إحياء مساعي السلام.

جاء ذلك خلال استقباله سفيري الولايات المتحدة الامريكية ماثيو تولر والمملكة المتحدة سايمون شيركليف، في مقر إقامته المؤقت بالعاصمة السعودية الرياض، وفق وكالة الأنباء الحكومية «سبأ».

وقال هادي «نحن دعاة سلام وسنظل كذلك على الدوام والحرب فرضت علينا وعلى شعبنا من قبل الانقلابيين التابعين لتحالف الحوثي وصالح اللذين ارتدوا على التوافق الوطني لفرض اجندة دخيلة على مجتمعنا وشعبنا».

وأضاف «ما حذرنا منه مراراً نراه اليوم واقعاً في صنعاء عبر الاجندة الدخيلة التي لم يكن اخرها تغيير المناهج الدراسية بفكر طائفي مقيت».

من جهة، عبر السفيران عن تطلعهما لعودة السلام والاستقرار الدائم لليمن بصورة عامة.

وجددا التأكيد على دعم بلديهما جهود المبعوث الأممي إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ، الذي يسعى إلى إحياء مفاوضات السلام بين الحوثيين وحزب صالح من جهة، والحكومة اليمنية من جهة أخرى.