جماعة الحوثيين تنظم عرضاً عسكرياً لمسلحيها المستجدين جنوبي مدينة الحديدة

نظمت جماعة الحوثيين عرضاً عسكرياً للمئات من منتسبيها الجدد بالقرب من منصة «22 مايو» للعروض جنوبي مدينة الحديدة، على ساحل البحر الأحمر (غربي اليمن)، حسبما قال مصدر عسكري.

وذكر المصدر لـ«المصدر أونلاين»، إن الجنود الذين نفذوا العرض ينتمون إلى عدد من المحافظات التي يسيطر عليها الحوثيون، لكن النسبة الأكبر من مدينة ومحافظة الحديدة.

وأضاف إن العرض نُظم بحضور عدد من القيادات العسكرية الموالية للحوثيين.

وأشار إلى أن العرض كان نتاج حملة من التعبئة العامة التي نفذها الحوثيون عبر وكلاء محافظة الحديدة، وهم علي القوزي أمين عام المجلس المحلي في الحديدة والمسؤول عن التجنيد في المحافظات الشمالية.

وأضاف إن اللجنة يرأسها أيضاً عبدالرحمن الجماعي وكيل أول للمحافظة للشؤون الإدارية، والمسؤول عن التجنيد في محافظات الوسط.

وقال المصدر إن العضوين الأخيرين هما محمد عياش قحيم وكيل المحافظة، المسؤول عن التجنيد في المحافظات الجنوبية، بالإضافة إلى علي قشر وكيل المحافظة لشؤون الإعلام والثقافة وهو المسؤول عن التجنيد في مدينة الحديدة.

وأفاد بأن هذا هو العرض الثاني من نوعه للحوثيين في الحديدة، حيث سبق وأن نفذ الحوثيون عرضاً مماثلاُ خلال الأسابيع الماضية.