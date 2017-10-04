واشنطن تُقر بإسقاط طائرة بدون طيار تابعة للجيش الأميركي في اليمن

اُسقطت طائرة من طراز MQ-9، وهي طائرة بدون طيار، تابعة للجيش الأمريكي غرب اليمن الأحد، وفقاً لما قاله المتحدث باسم البنتاغون، الرائد أدريان رانكن، لـCNN الاثنين.

وأضاف أن "الحادثة تحت التحقيق،" وذلك بعد يومين على إعلان المسلحين الحوثيين والقوى المتحالفة معهم عن إسقاطها.

وتتوزع جهود الجيش الأمريكي في اليمن بين مهمتين رئيستين هما مكافحة إرهاب تنظيم القاعدة المحل وتقديم الدعم غير القتالي للتحالف العربي الداعم للشرعية، والذي تقوده السعودية دعما للرئيس عبدربه منصور هادي بمواجهة المسلحين الحوثيين.

استهدف الجيش الأمريكي قوى التنظيم في اليمن في غاراتٍ جوية أكثر من مئة مرة منذ يناير لهذا العام، وفقاً لما ذكره البنتاغون.

وكانت وزارة الدفاع اليمينية في صنعاء، والخاضعة لسيطرة الحوثيين، قد ذكرت الأحد أنها تمكنت من إسقاط طائرة مراقبة أمريكية في ضواحي صنعاء. ولم يُصرح البنتاغون عن مهمة الطائرة التي أُسقطت بدافع المخاوف الأمنية للعملية.