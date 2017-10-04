الحكومة تقر تكليف لجنة طبية لعلاج جرحى تعز واتفاق على تفعيل الأجهزة الأمنية

أقر رئيس الحكومة اليمنية أحمد بن دغر اليوم الأربعاء، تكليف لجنة طبية تتولى معالجة جرحى محافظة تعز (جنوب غربي اليمن)، والإشراف المباشر ووضع الآليات المناسبة للعلاج.

وبموجب القرار يرأس اللجنة العقيد محمد الثوابي، وعضوية إيلان قحطان، وعبدالرحيم السامعي، وأبو ذر الجندي، والدكتور أحمد أنعم، وعبدالرحمن الأزرقي.

في سياق آخر، وجه نائب رئيس الحكومة عبد العزيز جباري بإصلاح الأضرار التي لحقت بالسجن المركزي بمدينة تعز، ونقل كل السجناء والتنسيق العاجل مع النيابات والمحاكم لاستئناف العمل.

كما وجه قوات الأمن الخاصة باستلام وتوفير الحراسة لجامعة تعز.

جاء ذلك خلال لقائه والوفد الحكومي المرافق له قيادات الأجهزة الأمنية ومدراء أقسام الشرطة في المدينة، حسبما أوردت وكالة الأنباء الحكومية «سبأ».

وقال جباري «لقد بدأنا بتوفير الدعم لإصلاح السجن المركزي وتفعيل إدارته بمبلغ 10 ملايين ريال والأمن العام 5 ملايين ريال واعتماد مبالغ للبحث الجنائي والمرور والجوازات».

ودعا الأجهزة الأمنية إلى العمل بتناغم وتكاتف وفق خطط علمية مدروسة التي تحقق النجاح وتحظى باحترام الناس وتقديرهم وتشكل نموذجا متميزا للدولة التي ينشدها كل أبناء الوطن.

وقال «التقينا بالقضاة ورؤساء النيابات واتفقنا على عودة المحاكم والعمل المشترك مع الأجهزة وتحقيق التكامل وتجاوز السلبيات، وأعتقد أن تعز ستشكل نموذج إيجابي في تقديم صورة مشرفة وحضارية».

وخرج اللقاء بالاتفاق على إعداد خطة شاملة لتفعيل المنظومة الأمنية.