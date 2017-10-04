الملك «سلمان» يتوجه إلى موسكو في أول زيارة لعاهل سعودي إلى روسيا

غادر العاهل السعودي الملك سلمان المملكة يوم الأربعاء لبدء زيارة رسمية لروسيا حيث من المقرر أن يلتقي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبحث إنتاج النفط وقضايا السياسة الإقليمية.

ومن الممكن توقيع عدة صفقات استثمارية خلال الزيارة ومن بينها مشروع للغاز الطبيعي المسال ومصانع للبتروكيماويات ومن المرجح وضع اللمسات الأخيرة على صندوق بقيمة مليار دولار للاستثمار في مشروعات طاقة.

وأناب الملك ابنه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان البالغ من العمر 32 عاما في إدارة شؤون المملكة في غيابه.

وهذه أول زيارة يجريها ملك سعودي إلى هذا البلد.

ولم يُذكر مدة الزيارة التي توصف "بالتاريخية"، لكن وكالة «نوفوستي» نقلت عن مصدر روسي إن الملك سلمان سيقضي 4 أيام في موسكو.