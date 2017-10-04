الحوثيون يطلقون النار على فريق إغاثي في إب ويحولون مصحة نفسية إلى سجن

قال مصدر محلي اليوم الأربعاء، إن مسلحي جماعة الحوثيين أطلقوا النار على فريق الهيئة الطبية الدولية، في منطقة «قحزة» غرب مدينة إب (وسط اليمن).

وأضاف لـ«المصدر أونلاين»، إن الفريق قدِم إلى منطقة قحزة رفقة أمين عام المجلس المحلي لمحافظة إب أمين الورافي ومسؤولين محليين لتنفيذ أحد الأنشطة البيئية في المنطقة.

وقال إنه عند مغادرة الوفد الموقع، تعرض الفريق لإطلاق نار من قِبل الحوثيين، دون ان يسفر الحادث عن ضحايا.

ولم يورد المصدر أسباب إطلاق النار.

وكان الحوثيون قد خطفوا قبل أشهر، 9 من موظفي المنظمة واقتادوهم إلى أحد السجون في المحافظة، ومن ثم أفرجوا عنهم بعد أيام.

في السياق، أجبر الحوثيين المرضى النفسيين في المصحة الواقعة بمحيط السجن المركزي، على مغادرتها، وتحويلها إلى سجن إضافي للسجن المركزي.

وبرر الحوثيون إن السجن الذي تصل طاقته الاستيعابية إلى قرابة 800 نزيل، أصبح يحوي أكثر من 1700.

وفي مديرية فرع العدين، قتل شخص شقيقه إثر خلاف على قطعة أرض.

وقال سكان محليون إن أحمد عبدالمجيد أطلق النار على شقيقه دماج، ولاذ بالفرار إلى منطقة مجهولة، بسبب خلاف تطور إلى إطلاق نار.