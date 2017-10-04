جنود حكوميين وعناصر من المقاومة يبدأون إخلاء مبانٍ مدرسية وتربوية في تعز

أخلى عناصر من المقاومة وجنود في القوات الحكومية مبانٍ مدرسية وتربوية في مدينة تعز (جنوب غربي اليمن)، تمهيداً لبدء الموسم الدراسي الجديد، وبدء عودة الطلاب إلى المدرسة.

وبحسب مصدر تربوي قال لـ«المصدر أونلاين»، فإن جنود بدأوا إخلاء مدرسة الشهيدة نعمة رسام للبنات، التي تُعد من كبريات المدارس في المدينة، المحاصرة من قِبل الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح.

وطالب مدير مكتب التربية في المحافظة نائب رئيس الحكومة عبدالعزيز جباري، بالتوجيه لقيادة المحور بإخلاء المسلحين من المدارس، أبرزها باكثير والصديق والشعب ومعاذ بن جبل وسبأ ومجمع هائل والنجاح وعقبة.

وكانت قيادة محور تعز سلمت اليوم مكتب التربية والتعليم بعد اخلائه من المسلحين تنفيذا لتوجيهات نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة.

وتسيطر عدد من ألوية الجيش وكتائب المقاومة على عدد من المدراس والمنشآت التعليمية، بينها المعهد العالي والمعهد الصحي والمعهد القومي والمعهد التقني.

ونفذ إعلاميون ونشطاء حقوقيون خلال الفترة الماضية، حملات للمطالبة بإخلاء المنشآت التعليمية وغيرها من المباني بهدف تفعيل مؤسسات الدولة في المدينة الخاضع معظمها للقوات الحكومية.

في سياق آخر، توسعت دائرة المعارك والقصف المدفعي المتبادل بين القوات الحكومية من جهة، والحوثيين وقوات صالح من جهة أخرى، شمال المخا وموزع غربي المحافظة.

وقال مصدر عسكري لـ«المصدر أونلاين»، إن القوات الحكومية هاجمت مساء اليوم تجمعات الحوثيين شرقي منطقة يختل بالتزامن مع قصف مواقعهم في منطقة الرويس.

وطبقاً للمصدر، قتل 6 وأصيب 9 حوثيين، في مقابل 4 قتلى من القوات الحكومية وإصابة 6.