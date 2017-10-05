نجل شقيق «صالح» يصف اقتحام الحوثيين لمكتب وزير موال لهم بـ«عمل ممنهج وقذر»

قال نجل شقيق الرئيس السابق طارق محمد عبدالله صالح، إن اقتحام مسلحين حوثيين على مكتب وزير محسوب على الحزب الذي يقوده علي عبدالله صالح، عمل ممنهج وقذر.

وكان مسلحون حوثيون هاجموا مكتب وزير الصحة في حكومة تحالف الحوثيين وصالح بصنعاء، محمد سالم بن حفيظ، وأشهروا على الوزير السلاح مما دفعه إلى مغادرة مكتبه متسللاً.

وقال العميد طارق صالح وهو يعد من أبرز الشخصيات العسكرية والمقربة لعمه علي صالح، في تغريدة على حسابه بموقع «تويتر»، إن «ما حصل في وزارة الصحة عمل ممنهج قذر».

وعاد التوتر بين الحليفين مجدداً، بعد هدنة مؤقتة استمرت لنحو شهر، حاول خلالها الحوثيون وصالح الظهور بصورة تضمن لهم البقاء والسيطرة على العاصمة صنعاء وعدد من محافظات البلاد.

وكان الحوثيون قد خطفوا صحفياً بارزاً موالياً لصالح، عقب اقتحام منزله والاعتداء على ابنته وزوجته.