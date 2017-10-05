متحدث الحوثيين: مقتل 9 مدنيين بقصف للتحالف العربي في محافظتي صعدة وحجة

اتهم المتحدث الرسمي لجماعة الحوثيين اليوم الخميس، التحالف العربي الذي تقوده السعودية، بقصف منازل لمدنيين، مما أدى إلى مقتل 9 بالإضافة إلى إصابة آخرين بجروح متفاوتة، أمس الأربعاء.

وقال محمد عبدالسلام في تدوينة على صفحته بموقع «فيسبوك»، إن مقاتلات التحالف قصفت منازل مبنية من القش في مديرية ميدي بمحافظة حجة (شمال غربي اليمن)، ومنازل أخرى في مديرية باقم بمحافظة صعدة (شمالي).

وأضاف «إن قوى العدوان (التحالف العربي) بتماديها في ارتكاب المجازر، إنما تركن إلى مجتمع دولي يسقط في الاختبار الإنساني، وإلى أممٍ متحدة تتواطأ مع قوى النفوذ الإقليمي والعالمي».

وجدد المتحدث اتهامه للأمم المتحدة بالتلاعب بالقضية اليمنية، وقال إن جماعته تستنكر دورها.

وقال «موقفنا كان ولا يزال وسوف يظل هو الدفاع عن شعبنا في مواجهة آلة القتل الأمريكية؛ فإن الأمم المتحدة مسؤولةٌ عن عواقب تلاعبها بالقضية اليمنية طمعا في أموال آل سعود وخضوعا لنفوذ الولايات المتحدة الأمريكية».

وأضاف عبدالسلام، إنه «مع تلكؤها عن إدراج النظامين السعودي والإماراتي في القائمة السوداء لقتلة الأطفال، تشجيعٌ لهما لمزيد من القتل».

وحتى اللحظة لم يعلق التحالف عن تلك الاتهامات.