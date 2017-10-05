قوات الأمن الخاصة في تعز تحتفل بتخرج أول دفعاتها وبافتتاح معسكرها الجديد

احتفلت قوات الأمن الخاصة في مدينة تعز (جنوب غربي اليمن)، اليوم الخميس، بتخرج أول دفعة وافتتاح معسكرها، بحضور رسمي وعسكري، طبقاً لما أوردته وكالة الأنباء الحكومية «سبأ».

وحضر الحفل نائب رئيس الحكومة اليمنية وزير الخدمة المدنية عبد العزيز جباري، والوفد الحكومي المرافق له.

وفي بداية الحفل قدمت القوات الخاصة عروض عسكرية، استعرضت من خلاله المهارات الخاصة بقوات التدخل السريع في ضبط الخارجين عن القانون، بما يعزز التوجه نحو بناء الدولة المدنية الحديثة.

وقال جباري في كلمة الافتتاح إن بناء الأجهزة الأمنية يتطلب أسس مهنية واحترافية وأخلاقية لأن المرحلة تتطلب يقظة عالية لإفشال كل المؤامرات والدسائس.

وأضاف «قوات الأمن الخاصة تشكل إضافة نوعية للتصدي للاختلالات والخارجين على القانون وتلبي متطلبات أبناء تعز في الأمن والاستقرار والدولة المدنية التي ينشدها جميع أبناء الوطن وضحوا من أجلها بالدماء والأرواح».

من جهة، قال قائد القوات الخاصة العميد جميل عقلان، إن «التشكيلات الأمنية للقوات الخاصة تمتلك قدرات كبيرة وكفاءة عالية في تثبيت الأمن والاستقرار وان الامكانيات لن تقف عائقاً أمام ترسيخ الأمن وخدمة المواطن».