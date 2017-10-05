مصدر: مسلحان يغتالان قيادي في كتائب أبي العباس جنوبي مدينة تعز

اغتال مسلحان ملثمان يستقلان دراجة نارية مساء اليوم الخميس، قائد موقع قلعة القاهرة التابع لكتائب أبي العباس جنوبي مدينة تعز (جنوب غربي اليمن).



وقال مصدر عسكري لـ«المصدر أونلاين»، إن المسلحين أطلقا النار من مسافة قريبة على معاذ نعمان، المنتمي للكتائب والأخيرة بدورها تنضوي تحت لواء قوات اللواء 35 مدرع، في الطريق الدائري.



وأضاف إن الرصاص أصابته في رأسه مما أدى إلى مقتله على الفور، فيما لاذ المسلحان بالفرار.



ويأتي اغتيال نعمان بعد اسبوعين من توقف عمليات الاغتيالات بسبب الانتشار العسكري والأمني في تعز، بالتزامن مع تحركات الوفد الحكومي برئاسة نائب رئيس الحكومة وزير الخدمة المدنية عبدالعزيز جباري.



وحتى اللحظة، لم يصدر عن كتائب أبي العباس أو اللواء 35 مدرع، تعليق حول الحادث.

*الصورة لجانب من المعارك الدائرة بين القوات الحكومية ومليشيات الحوثيين في مدينة تعز