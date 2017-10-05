بالتزامن مع اليوم العالمي للمعلم..«أمهات المختطفين»: الحوثيون يخطفون 613 معلماً

قالت «رابطة أمهات المختطفين» اليوم الخميس، إن مسلحي جماعة الحوثيين وقوات صالح يخطفون 613 معلماً، وإن العشرات خُطفوا من بيوتهم ومدارسهم وهم يؤدون عملهم الوطني.

وذكر بيان الرابطة الذي اطلع عليه «المصدر أونلاين»، إنه قارب على اختطاف وإخفاء بعض المعلمين والأكاديميين بشكل قسري نحو عامين دون وجه حق.

وأضاف في اليوم العالمي للمعلم، إنه «يحتفل معلمو العالم بيومهم العالمي الـ5 من أكتوبر، نظير خدماتهم الجليلة التي يقدمونها لأوطانهم، لكن الأمر يختلف هنا؛ فلن يستطيع المعلم أن يحتفل بيومه».

وبحسب البيان فإن العشرات من المعلمين تنتهك كرامتهم ويُمنع عنهم أبسط الحقوق الإنسانية المكفولة لهم قانونا وإنسانيا ويمنع عنهم الغذاء والدواء، كما يتعرضون للتعذيب النفسي والجسدي الذي أدى إلى وفاة العشرات منهم.

وأشار إلى أن ذلك يجري دون أدنى رحمة وسط صمت غير متوقع من زملائهم في هذا العالم.

وناشد اتحاد المعلمين العرب واتحاد المعلمين العالمي ومنظمتي اليونسكو والإيسيكو التدخل لإنقاذ زملائهم المعلمين والمطالبة بسرعة إطلاق سراحهم.