إصابة 5 جنود من قوات الحزام الأمني بانفجار سيارة مفخخة في مودية بأبين

قال مصدر أمني اليوم الأحد، إن 5 جنود من قوات الحزام الأمني التابعة للحكومة، أُصيبوا بجروح جراء استهدافهم بسيارة مفخخة في مديرية مودية بمحافظة أبين (جنوب شرقي اليمن).

وذكر المصدر لـ«المصدر أونلاين»، إن سيارة مفخخة انفجرت بالقرب من دورية للحزام الأمني في المنطقة، دون أن يسفر الانفجار عن قتلى، لكنه أشار إلى أن بعض الجرحى أُصيبوا بشكل بالغ.

ويُرجح أن تنظيم القاعدة في المنطقة هو المسؤول عن الحادث.

وتشن قوات الحزام الأمني التي تشكل قوة ضاربة في عدد من محافظات البلاد الجنوبية، وقوات عسكرية أخرى، حملة عسكرية منذ أسابيع ضد عناصر القاعدة في محافظتي أبين وشبوة.

وحققت تلك القوات مكاسب عسكرية مهمة، وسيطرت على عدد من المواقع آخرها، مديرية الوضيع في أبين، مسقط الرئيس عبدربه منصور هادي.