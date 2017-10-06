مقاتلات التحالف تشن 12 غارة على مواقع وتعزيزات لمليشيات الحوثيين غربي تعز

شدد طيران التحالف العربي اليوم الجمعة غاراته على تعزيزات وتجمعات مليشيات الحوثي وصالح في مديريتي المخا وموزع غربي تعز.

وقال مصدر عسكرى لـ"المصدر أونلاين" إن طيران التحالف شن اليوم الجمعة 12 غارة على تعزيزات المليشيات التي وصلت إلى مواقعهم في الزهاري والرويس وشرق يختل شمال المخا، كما استهدف التحالف بأربع غازات تجمعاتهم أطراف الهاملي شمال موزع.

وبحسب المصدر، قتل 8 وأصيب 11 آخرين وتدمير ثلاثة اطقم ومنصة إطلاق صواريخ كاتيوشا شمال المخا، كما قتل 4 وأصيب 6 اخرون أطراف الهاملي شمال موزع جراء ضربات التحالف.

في ذات الوقت تدور مواجهات عنيفة مصحوبة بقصف مدفعي متبادل بين القوات الحكومية والمليشيات شرق يختل شمال المخا وأطراف الهاملي شمال موزع.

وتزايدت غارات التحالف بعد يوم من تكثيف المليشيات قصفها الصاروخي على مواقع القوات الحكومية شمال المخا، وأدت إلى مقتل وإصابة 20 جنديا.



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