أصيب قيادي في قوات "الحزام الأمني" وقتل أربعة من حراسته فيما أصيب ثلاثة آخرون اليوم الجمعة إثر استهداف عربة كانت تقلهم بسيارة مفخخة بمحافظة أبين جنوب اليمن.



وقالت مصادر خاصة للمصدر أونلاين إن سيارة مفخخة انفجرت إثر اصطدامها بعربة كانت تقل العقيد عبدالرحمن الشنيني وهو قيادي في قوات الحزام الأمني مع مرافقيه في مدينة شقرة الساحلية شرقي زنجبار عاصمة محافظة أبين.



وأشار المصدر إلى أن العقيد الشنيني أصيب بجروح في الهجوم بالإضافة إلى مقتل أربعة من أفراد حراسته وإصابة ثلاثة آخرين بإصابات متفاوتة.



ويعمل الشنيني منذ عدة أشهر مسؤولاً عن قوات الحزام الأمني في مدينة جعار، وتعتبر قوات الحزام الأمني إحدي التشكيلات الأمنية الجديدة التي تم إنشاؤها بدعم من دولة الإمارات في 2015 بعد تحرير عدن من قوات الحوثي وصالح.

