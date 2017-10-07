غارات للتحالف في ميدي والقوات الحكومية تصد هجوم للحوثيين غربي تعز

شنت مقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودية اليوم السبت، 8 غارات جوية على مواقع لمسلحي جماعة الحوثيين والقوات الموالية لصالح في ميدي بمحافظة حجة (شمال غربي اليمن).

وقال المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة على صفحته بموقع «فيسبوك»، إن الغارات استهدفت مواقع الجماعة المسلحة في معسكر ٢٥ بعبس، ومزارع الجر جنوب مديرية ميدي.

واستهدفت 4 عربات (أطقم) وتعزيزات عسكرية للحوثيين.

ونقل المركز عن مصدر عسكري قوله إن الغارات خلّفت عدداً من القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين، في الوقت الذي شنت مقاتلات «الأباتشي» في وقت متأخر من مساء الجمعة عدة هجمات على الحوثيين.

وفي محافظة تعز (جنوب غربي اليمن)، صدت القوات الحكومية هجمات للحوثيين وقوات صالح في منطقة البركنة بمديرية مقبنة غربي المحافظة.

وقال مصدر عسكري إن الحوثيين حاولوا التقدم في مواقع القوات الحكومية، وإن معارك عنيفة دارت بين الطرفين، خلال الساعات الماضية.