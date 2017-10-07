نحو 20 قتيلاً وجريحاً من الحوثيين بقصف جوي في منطقة بركة مجلي بالجوف

قال مصدر قبلي في محافظة الجوف (شمال شرقي اليمن) اليوم السبت، إن نحو 20 مسلحاً من جماعة الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح، سقطوا قتلى وجرحى بغارات للتحالف العربي.



وذكر لـ«المصدر أونلاين» إن مقاتلات التحالف شنت غارتين على مواقع الحوثيين وقوات صالح، في منطقة بركة مجلي غرب حصن بن سعد بمديرية المطمة غربي الجوف.



وأشار إلى أن الغارتين استهدفتا موقع تجمع فيه الحوثيين بشكل مباشر، مما أدى إلى سقوط الضحايا.



وبحسب المصدر فإن المقاتلات الحربية ساهمت في إحباط هجمات للحوثيين خلال اليومين الماضيين، مشيراً إلى أن العشرات من جثث الحوثيين ما تزال بالمنطقة إثر الغارتين الأخيرتين.