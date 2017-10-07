القوات الحكومية تسيطر على مواقع وقرى شرقي جبل صبر جنوبي مدينة تعز

سيطرت القوات الحكومية اليوم السبت على قريتي العريش والمديهين، وقطعت الطريق العام الرابط بين منطقتي عبدان والصرمين، شرق مديرية صبر الموادم جنوب مدينة تعز (جنوب غربي اليمن).

وقال مصدر عسكري لـ«المصدر أونلاين» إن القوات الحكومية تقدمت إلى مشارف قريتي الرازي وخربان، وتفرض حصاراً على الحوثيين وقوات صالح، في قرية الصرمين بعد السيطرة على بعض الجبال.

وأضاف بأن القوات الحكومية قطعت الطريق الرابط بين عبدان والصرمين، الذي يتخذه الحوثيون طريق إمداد لهم بين مناطق شرقي صبر ومديرية خدير جنوبي شرق تعز.

وبحسب المصدر فإن نحو 20 حوثياً قُتلوا وجُرحوا وأُسر آخرين، بالإضافة إلى تدمير آلية عسكرية.



وتجددت المعارك شرق صبر بعد ساعات من مداهمة المليشيات الإنقلابية منزل الاستاذ طه حسن فارع، وأعدمت زوجته "اتحاد قاسم محمد علي 35 سنة"، ونجله انس طه حسن فارع 15 سنة، وشقيقه محمد حسن فارع 40 سنة في قرية الجيرات عبدان.

