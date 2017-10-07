مسلحون يهاجمون مركز شرطة ويفرجون عن 14 سجيناً جنوبي صنعاء

قال مصدر أمني إن مسلحين شنوا هجوماً على مركز شرطة في العاصمة صنعاء اليوم السبت، وأفرجوا عن عدد من السجناء، بالإضافة إلى إعطابهم عربتين تابعتين للشرطة (أطقم).



ونقل موقع «وكالة خبر» المقرب من حزب صالح، عن المصدر الأمني قوله إن المسلحين الذين يقودهم ناصر الشوتري اقتحموا مركز شرطة «سهيل الجوفي» في منطقة السبعين، جنوبي العاصمة.



وأضاف إن المسلحين أفرجوا عن 10 سجناء مدانين ببيع الخمور.



وأشار إلى أن المسلحين الذين كانوا محتجزين في مركز الشرطة كانوا يملكون معصرة لبيع الخمور، بالإضافة إلى إطلاق سراح 4 سجناء آخرين محتجزين على قضايا مختلفة.



وقال المصدر إن المسلحين استولوا على 15 قطعة سلاح من مخزن المركز.

وبحسب المصدر فإن المسلحين غادروا مركز الشرطة بعد أن أطلقوا النيران على العربتين، مما سبب في إعطابهما، لكنه لم يشر إلى حدوث اشتباكات بين الطرفين إبان الاقتحام أم أن الجنود استسلموا للهجوم.