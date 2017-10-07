القوات الحكومية تلقي القبض على 120 لاجئاً غير شرعيا في منطقة جحين بأبين

ألقت القوات الحكومية اليوم السبت على شاحنتي في محافظة أبين (جنوب شرقي اليمن)، نقل كانتا تقلان 120 لاجئاً غير شرعيا من القرن الافريقي، كانوا في طريقهم إلى المملكة العربية السعودية.



وأفاد مصدر عسكري لـ«المصدر أونلاين»، إن نقطة تابعة لقوات اللواء 103، في منطقة جحين أوقفت الشاحنتين اللتان كانتا تخفي اللاجئين في صناديق فارغة، والبضائع التي تحملها.



وأشار إلى أن اللاجئين حاولوا عبور النقطة العسكرية، وقدموا مبالغ مالية لأفراد النقطة، لكن الأخيرين لم يسمحوا لهم بالمرور إثر دخولهم البلاد بطريقة غير شرعية.



ويتخذ الآلاف من اللاجئين الصوماليين والاريتيريين السواحل اليمنية الممتدة على مساحة 555 ألف كيلومتر مربع، محطة للهجرة الشرعية إلى دول الخليج، ومن ثم إلى أوربا وأميركا، والقليل منهم يستقر في اليمن.

*الصورة من الارشيف