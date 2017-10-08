مدير مدرسة ترك وظيفته والتحق بورشة حداده لكنه لقي مصرعه بمطرقة زميله

لقي مدير مدرسة مصرعه مساء أمس السبت، في ظروف مأساوية وسط العاصمة اليمنية صنعاء، بعد أن انتقل إلى مهنة الحدادة، عقب انقطاع راتبه منذ نحو عام.

وقال المدون محمد المياحي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فسيبوك»، إن مدير المدرسة فهمي المجعشي توفي إثر ضربة بالمطرقة، سددها له زميله في العمل إثر خلاف بينهما.

وأضاف إن المجعشي الذي عمل لنحو 20 عاماً في إدارة المدرسة، غادر قريته في منطقة العاقبة بمديرية فرع العدين غربي محافظة إب (وسط اليمن)، وانتقل للعاصمة صنعاء من أجل العمل لكسب قوت أطفاله.

وأشار إلى أن مدير المدرسة وهو أب لـ8 أطفال، عمل في ورشة الحدادة وأمس السبت لقي مصرعه إثر خلاف مع زميله في العمل.

وترك العشرات من الموظفين الحكوميين أعمالهم، وانتقلوا إلى مهن أخرى بغية كسب لقمة العيش، لكنهم غالباً لا يتوفقون في وظائفهم الجديدة، بينما لقي آخرين مصرعهم جراء المصاعب التي واجهوها.

وقبل أشهر توفي ضابط طيار وهو يعمل في محجر، بعد أن سقط عليه بعض الحجارة في مدينة إب.

\https://www.facebook.com/mohammadalmaiahy/posts/1005473002925724