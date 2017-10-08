مقتل 5 من مسلحي القاعدة بغارة جوية في مديرية رغوان بمحافظة مارب

قُتل 5 مسلحين يشتبه بانتمائهم لتنظيم «أنصار الشريعة» الفرع المحلي لتنظيم القاعدة، اليوم الأحد، في غارة نفذتها طائرة بدون طيار في مديرية رغوان بمحافظة مارب (شرق العاصمة صنعاء).

ونقلت وكالة «الأناضول» عن مسؤول محلي، إن «طائرة بدون طيار يعتقد أنها أمريكية، استهدفت سيارة تقل 5 مسلحين بالقرب من منطقة سعود الأثرية في مديرية رغوان شمال غربي محافظة مارب».

وأضاف المسؤول أن «الغارة أسفرت عن احتراق السيارة وتفحم 5 جثث لمسلحين كانوا على متنها». وأشار إلى أن المنطقة لاتزال تشهد تحليقا مكثفا لطائرات بدون طيار.

وتنفذ طائرات أمريكية بدون طيار غارات مشابهة في عدة محافظات يمنية أدت لمقتل عدد من قيادات وعناصر تنظيم القاعدة في اليمن.