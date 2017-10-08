مصادر: مقتل قيادي حوثي بارز و4 من مرافقيه بغارة للتحالف جنوب مدينة ميدي

قُتل قيادي بارز في جماعة الحوثيين وأربعة من مرافقيه اليوم الأحد، بغارة جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودية جنوب مدينة ميدي (جنوب غربي اليمن).

وأكدت مصادر إعلامية تابعة للحوثيين مقتل المرجعية الدينية وعضو ما يسمى بـ«الملتقى الاسلامي» التابع للحوثيين، طه صالح الأهنومي مع مرافقيه الأربعة، وهم في طريقهم إلى جبهة ميدي لإلقاء محاضرات ودروس معنوية للمسلحين.

والأهنومي هو أحد أبناء مديرية المفتاح بمحافظة حجة وهو قيادي في «الملتقى الاسلامي»، المدعوم من دولة إيران، والذي يضم عدة مراجع وشخصيات دينية حوثية برئاسة المرجع الحوثي أحمد درهم حورية وعبد المجيد الحوثي.