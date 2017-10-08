الحكومة تبحث مع البنك المركزي انهيار سعر الريال وسعر الدولار يتراجع إلى 386

بحث رئيس الحكومة أحمد بن دغر اليوم الأحد، مع القائم بأعمال محافظ البنك المركزي أحمد أبوبكر حسين، انهيار سعر الريال اليمني أمام النقد الأجنبي، في الوقت الذي تراجع سعر الدولار إلى 386 ريالاً.

وطبقاً لوكالة الأنباء الحكومية «سبأ»، فإن بن دغر بحث مع حسين مستوى تنفيذ الموازنة العامة للدولة، وتوفير السيولة، وإحكام اجراءات الصرف وفقاً لأحكام قانون الميزانية العامة للدولة كما هي في ديسمبر 2014.

وشدد بن دغر على ضرورة التنفيذ الصارم لأحكام القانون المالي العام في مجالي الانفاق والموارد.

ووجه الجهات المختصة بإنفاذ أحكام القوانين النافذة فيما يتعلق بإصدار تراخيص مزاولة المهنة لدى البنك المركزي اليمني من مكتبه الرئيسي في العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي اليمن).

وأكد على إدارة البنك المركزي بعدم التهاون إزاء أي خروقات أو تجاوزات من قبل أياً كان للقوانين الحاكمة للنظام النقدي والبنكي.

من جهة، قال القائم بأعمال البنك إنه من الضرورة «اتخاذ ما يلزم لمجابهة كل العابثين والمتلاعبين بالعملية المحلية وخاصة من يتجاوزون أحكام قوانين البنك المركزي وقانون البنك وقانون الصرافة».