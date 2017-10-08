مقتل قيادي حوثي بمعارك ضد القوات الحكومية في الكدحة غربي محافظة تعز

قال مصدر محلي إن قيادياً في جماعة الحوثيين والقوات الموالية لصالح، قُتل اليوم الأحد، بمعارك ضد القوات الحكومية في جبهة الكدحة غربي محافظة تعز (جنوب غربي اليمن).

وذكر المصدر لـ«المصدر أونلاين» بأن القيادي الحوثي مجيب الحدأ والذي يدعى بـ«أبي حمزة»، قُتل بالمواجهات التي اندلعت بين الطرفين.

وينتمي القيادي الحوثي إلى منطقة بني عمر السافل بمديرية القفر شمال محافظة إب (وسط اليمن).

وسبق أن لقي عدد من المسلحين الحوثيين وقياداتهم من أبناء مديرية القفر ومديريات أخرى في محافظة إب، مصرعهم بنيران القوات الحكومية بعدد من الجبهات.