الحكومة توجه بصرف مرتبات الموظفين النازحين للمحافظات الخاضعة لسيطرتها

وجهت الحكومة اليمنية اليوم الأحد، بصرف مرتبات موظفي الدولة الذين نزحوا من المحافظات التي تقع تحت سيطرة جماعة الحوثيين وقوات صالح، إلى المحافظات الخاضعة لسيطرتها.

ووفق وكالة الأنباء الحكومية «سبأ»، فإن رئيس الحكومة أحمد بن دغر أصدر توجيهاً لوزارة المالية، بإعداد كشوفات لموظفي الدولة الذين نزحوا إلى المحافظات المحررة وباشروا أعمالهم، على أن يتم صرف مرتباتهم وفقاً لموازنة الدولة لعام 2014.

ودعا بن دغر المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين، بتوريد الإيرادات إلى البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي اليمن)، حتى يتسنى للحكومة القيام بواجباتها ومسؤوليتها تجاه ابناء الشعب.

وقال «حققت الحكومة نجاحات في تحسين مستوى الخدمات وصرف المرتبات للقطاع المدني والعسكري، وأرسلت مستحقات الطلاب المبتعثين في الخارج ووافت بالتزاماتها في تسديد الديون الخارجية وبالإمكانيات المحدودة».

وأضاف «المليشيا الانقلابية عرقلت مساعي الحكومة الرامية لصرف مرتبات موظفي الدولة في المحافظات الواقعة تحت سيطرتها من خلال رفضها المستمر بتوريد ايرادات الدولة إلى البنك المركزي في عدن، بالإضافة إلى سيطرتها على 60 بالمائة من موارد الدولة التي نهبتها وسخرتها لتمويل ما يسمى بالمجهود الحربي، لقتل اليمنيين وتشريدهم وتجويعهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم القانونية».