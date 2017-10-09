مقتل 5 حوثيين والقوات الحكومية تسيطر على موقع عسكري في الجوف

سيطرت القوات الحكومية اليوم الأحد، على مواقع عسكرية غربي مديرية المصلوب بمحافظة الجوف (شمال شرقي اليمن)، بعد معارك عنيفة ضد الحوثيين والقوات الموالية لصالح.

وقال مصدر عسكري لـ«المصدر أونلاين»، إن القوات الحكومية سيطرت على موقع الحلاو، في الوقت الذي أدت المعارك إلى مقتل أكثر من 5 حوثيين.

وأشار إلى أن الموقع كان وكراً لتمركز قناصي جماعة الحوثيين.

وقال إن القوات الحكومية تمركزت عقب المعارك في الموقع بعد قيام الفريق الهندسي التابع للقوات الحكومية، بنزع أكثر من 40 لغماً أرضياً.

وبحسب المصدر العسكري فإن القوات الحكومية تحقق تقدماً خلال هذه اللحظات (11:30 ليلاً) في مواقع الحوثيين بمديرية المصلوب، في الوقت الذي يهاجم الحوثيون مواقع القوات الحكومية في جبهة مزوية بمديرية المتون.

وفي ذات السياق شن طيران التحالف العربي الذي تقوده السعودية، عدة غارات جوية على تجمعات وآليات للحوثيين في مديريتي المصلوب والمتون غربي المحافظة.